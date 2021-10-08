Мировое обозрение

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ЦБ с 8 октября отозвал лицензию у Орбанка

ЦБ с 8 октября отозвал лицензию у Орбанка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

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