ЦБ с 8 октября отозвал лицензию у Орбанка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии