В Армавире 43-летнего местного жителя заключили под стражу по делу о смертельном избиении знакомого на улице Ефремова: пострадавший скончался в больнице через сутки после конфликта, а обвиняемый признал вину на месте преступления.
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