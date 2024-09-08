Число отравившихся выросло до 30 человек. Все они сотрудники избирательных участков и сотрудники полиции.
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Число отравившихся выросло до 30 человек. Все они сотрудники избирательных участков и сотрудники полиции.