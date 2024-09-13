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Роджер Уотерс заявил о поддержке Байденом геноцида народа Палестины

Роджер Уотерс заявил о поддержке Байденом геноцида народа Палестины

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаине Савенковой заявил, что президент США Джо Байден, в отличие от российского лидера Владимира Путина, поддерживает геноцид палестинского народа.

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