Роджер Уотерс заявил о поддержке Байденом геноцида народа Палестины

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаине Савенковой заявил, что президент США Джо Байден, в отличие от российского лидера Владимира Путина, поддерживает геноцид палестинского народа.
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