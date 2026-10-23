ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное противодействию попыткам зарубежного влияния на российскую молодежь.
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