В Екатеринбурге стоматологам предлагают зарплату до 400 тысяч рублей

В начале 2025 года максимальная зарплата, предлагаемая стоматологу-терапевту в Свердловской области, достигает 400 тысяч рублей, при этом компания готова компенсировать расходы на аренду жилья для иногородних специалистов.
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