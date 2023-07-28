3 признака, что вы тратите свою жизнь впустую

3 признака, что вы тратите свою жизнь впустуюЕсли у человека есть достойная работа, жилье, спутник жизни и ребенок, можно ли считать, что жизнь удалась? Что жизнь прожита не впустую? Если преуспеть по каждому пункту, гарантирует ли это удовлетворенность жизнью?Content image for: 525287 | Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?", legion-media.