3 признака, что вы тратите свою жизнь впустуюЕсли у человека есть достойная работа, жилье, спутник жизни и ребенок, можно ли считать, что жизнь удалась? Что жизнь прожита не впустую? Если преуспеть по каждому пункту, гарантирует ли это удовлетворенность жизнью?Content image for: 525287 | Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?", legion-media.
3 признака, что вы тратите свою жизнь впустую
Комментарии
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Николай
В пустую жизнь проживает тот, кто пишет подобны статейки и других учит как нужно жить.
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14 час.
ЭЛ
Эверана Любимова
Почему? Я просто не понимаю, правда...
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13 час.
ГП
Галина Паламарчук
Нас никто не учил , как правильно , с интересом прожить жизнь. Нет такой науки. Поэтому большинство живёт следуя стереотипам и своим возможностям..
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5 час.
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