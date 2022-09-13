Ролан Гусев назвал главного и единственного соперника «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, кого видит конкурентом «Зенита» в чемпионате России, а также выразил уверенность, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сможет успешно выступить в «Челси» в случае перехода в лондонский клуб.