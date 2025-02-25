Танкерная война: Таинственный взрыв в итальянском порту — близнец взрыва в Усть-Луге

Президенты могут и не знать, что творят их боевые пловцы с судами, ходящими под разными флагами Юрий Енцов Фото: Sputnik/imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Сергей Гончаров В крупнейшем итальянском порту на Средиземном море, городе Савоне, что в Лигурии, к западу от Генуи, проводится расследование утечки, обнаруженной в корпусе нефтяного танкера «Seajewel».
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