Танкерная война: Таинственный взрыв в итальянском порту — близнец взрыва в Усть-Луге

Президенты могут и не знать, что творят их боевые пловцы с судами, ходящими под разными флагами Юрий Енцов Фото: Sputnik/imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Сергей Гончаров В крупнейшем итальянском порту на Средиземном море, городе Савоне, что в Лигурии, к западу от Генуи, проводится расследование утечки, обнаруженной в корпусе нефтяного танкера «Seajewel».