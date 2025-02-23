Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об усилиях Трампа наладить диалог с Россией, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Украине.
Трамп в поисках диалога с Россией: избежание эскалации и ядерной угрозы
Комментарии
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Александр Подпрятов
верить янкам…., просто они поняли, что проиграли этот матч и ушли на восстановление сил, чтобы зализав раны, переобуться и с новыми силами стартонуть
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21 час.
АП
Александр Подпрятов
пиратское отродье, уничтожившее население коренных индейцев, загубившее стольких людей по всей планете, и сейчас, получив звонкую позорную пощечину, они смирятся… да никогда в жизни…
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21 час.
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