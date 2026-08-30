Аргументы недели Отсрочка от тюрьмы на 7 лет: паспорта мигрантам за взятки сейчас, наказание — потом В Копейске вынесен приговор бывшей начальнице отдела миграции, полковнику полиции Анастасии Литвиновой.
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Автор изложил ситуацию ужасную по своей сути. Как я понимаю это не только, да и не столько коррупция, а скорее вредительство, подрывающее безопасность государства. И предложение автора "Чтобы изменить ситуацию, необходим принципиально иной, бескомпромиссный подход: реальные и длительные сроки лишения свободы (от 10 до 15 лет) с полной конфискацией имущества для тех, кто торгует безопасностью страны. Только строгая и неотвратимая ответственность способна очистить ряды правоохранительных органов от тех, кто променял присягу на лёгкую наживу" очевидно совершенно верное, но кто его услышит? Депутаты ЕР? В таких случаях я всегда вспоминаю строки, написанные Маяковским "...Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно..." Остаётся вопрос, а кому и главное зачем, нужно наполнять страну мигрантами?
Посадить тварь на пожизненное с конфискаций, ка еще лучше расстрелять, чтоб другим не повадно было. Совсем оборзели сволочи. Срочно вводить смертную казнь, иначе их не остановить