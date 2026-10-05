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Копеечка - Объявления Донбасса

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2 комнатная квартира 90кв.м улица Розы Люксембург Ворошиловский район ЖК "Замковый" в Донецке - 12 000 000 руб

2 комнатная квартира 90кв.м улица Розы Люксембург Ворошиловский район ЖК "Замковый" в Донецке - 12 000 000 руб

Продается 2к кв в новострое ЖК "Замковый" ул. Розы Люксембург 86, 5/17эт. общая пл. 90 кв. м . Квартира оборудована всем необходимым, мебель , техника, высота 3,15м.

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