В ходе СВО погиб Андрей Сорокин из Саратова

В ходе спецоперации погиб Андрей Сорокин из Саратова, сообщила горадминистрация на своём сайте.К близким погибшего бойца обратились губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава Саратова Лада Мокроусова, которые выразили свои соболезнования.