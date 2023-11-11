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В ходе СВО погиб Андрей Сорокин из Саратова

В ходе СВО погиб Андрей Сорокин из Саратова

В ходе спецоперации погиб Андрей Сорокин из Саратова, сообщила горадминистрация на своём сайте.К близким погибшего бойца обратились губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава Саратова Лада Мокроусова, которые выразили свои соболезнования.

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