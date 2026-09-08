Новые рейсы ретропоездов в Удмуртии начнутся с сентября

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с сентября 2026 года стартуют новые рейсы ретропоездов «Чайковский экспресс» в Воткинск и «Купеческий экспресс» в Сарапул (0+).
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