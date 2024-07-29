С боевыми расчетами центра управления 15-й армии ВКС особого назначения проведена комплексная подготовка

По итогам проверки знаний и выполнения нормативов начальник центра управления армии обратил особое внимание на слаживание боевых расчетов при решении задач боевого управления, поощрил наиболее отличившихся специалистов.
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