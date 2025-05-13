Овчинский: павильон «Макет Москвы» присоединится к акции «Ночь в музее»

В субботу, 17 мая, в Москве пройдет общегородская ежегодная акция «Ночь в музее». К ней традиционно присоединится павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ со специальной тематической программой, сообщил руководитель входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.