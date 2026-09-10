Филипп Ковальчук вернулся в академию «Интер Майами»

Филипп ранее играл в академии «Интер Майами» с лета 2021 года до конца 2022 года, после чего перешёл в бразильский клуб «Сан-Паулу».
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