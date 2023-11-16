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«Сакраменто» в матче с «Лейкерс» сделал 20 перехватов за игру впервые с 2001 года

«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125. Команда из Сакраменто сегодня совершила 20 перехватов.

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