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Живая Кубань

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В Краснодаре трамвай насмерть сбил 11-летнюю девочку

В Краснодаре трамвай насмерть сбил 11-летнюю девочку

В Краснодаре трамвай насмерть сбил 11-летнюю девочкуТрагедия произошла 11 сентября около 17:00 на улице Стасова.

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