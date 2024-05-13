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В Санкт-Петербурге арестовали главу автоколонны по делу о падении автобуса в реку

В Санкт-Петербурге арестовали главу автоколонны по делу о падении автобуса в реку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 13 мая, вынес в отношении начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова решение в рамках дела о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку.

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