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Илон Маск намерен отправить в космос ИИ‑компьютеры Nvidia в 2027 году

Илон Маск намерен отправить в космос ИИ‑компьютеры Nvidia в 2027 году

Проект реализуется в рамках партнерства по созданию высокопроизводительной космической инфраструктуры для задач искусственного интеллекта Компания SpaceX в следующем году может начать выводить на орбиту вычислительные системы Nvidia, предназначенные для задач искусственного интеллекта.

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