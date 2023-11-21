21-26 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия» пройдут дни Российской автомобильной федерации

21-26 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия» пройдут дни Российской автомобильной федерацииSMP RacingВстречи с российскими пилотами Формулы 1, мастер-классы экстремального вождения: в павильоне «Спорт для каждого» на ВНДХ в Москве с 21 по 26 ноября пройдут дни Российской автомобильной федерации.
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