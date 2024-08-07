Эксперт Безсонов назвал лучший способ общения с телефонными мошенниками

Лучший способ проучить телефонного мошенника — это сразу же заблокировать его контакты на своем устройстве, о чем в беседе с Донецким агентством новостей рассказал военный обозреватель, писатель Даниил Безсонов.
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