БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ндо поднять все исторические документы о выкупе земель Россией прибалтийских земель и выдворить их с наших территорий...«Прибалтийским се...
  • tsan tsan
    И чего это все писаки так яростно стали "Орешником" размахивать ? Надо быть идиотом, чтобы грозить ударом "Орешника" ...«Прибалтийским се...

«Прибалтийским сестрицам» вправит мозги только «Орешник» «по башке»

«Прибалтийским сестрицам» вправит мозги только «Орешник» «по башке»

Россия предъявила судебные претензии Латвии, Литве и Эстонии за дискриминацию соотечественников, но вряд ли это поможет Светлана Гомзикова Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Николай Межевич Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с целенаправленной антирусской дискриминацией.

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Комментарии
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tsan tsan
И чего это все писаки так яростно стали &quot;Орешником&quot; размахивать ? Надо быть идиотом, чтобы грозить ударом &quot;Орешника&quot; тем, до которых можно достать простыми РСЗО.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ндо поднять все исторические документы о выкупе земель Россией прибалтийских земель и выдворить их с наших территорий на законном основании... Дать срок всем кто не желает жить по законам России 72 часа покинуть территорию. А вот потом на полном основании зачистить от ненужных элементов...
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1 час.

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