«Прибалтийским сестрицам» вправит мозги только «Орешник» «по башке»

И чего это все писаки так яростно стали "Орешником" размахивать ? Надо быть идиотом, чтобы грозить ударом "Орешника" тем, до которых можно достать простыми РСЗО.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ндо поднять все исторические документы о выкупе земель Россией прибалтийских земель и выдворить их с наших территорий на законном основании... Дать срок всем кто не желает жить по законам России 72 часа покинуть территорию. А вот потом на полном основании зачистить от ненужных элементов...