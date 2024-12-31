Россия предъявила судебные претензии Латвии, Литве и Эстонии за дискриминацию соотечественников, но вряд ли это поможет Светлана Гомзикова Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Николай Межевич Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с целенаправленной антирусской дискриминацией.
«Прибалтийским сестрицам» вправит мозги только «Орешник» «по башке»
Комментарии
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tsan tsan
И чего это все писаки так яростно стали "Орешником" размахивать ? Надо быть идиотом, чтобы грозить ударом "Орешника" тем, до которых можно достать простыми РСЗО.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ндо поднять все исторические документы о выкупе земель Россией прибалтийских земель и выдворить их с наших территорий на законном основании... Дать срок всем кто не желает жить по законам России 72 часа покинуть территорию. А вот потом на полном основании зачистить от ненужных элементов...
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1 час.
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