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Сикорский пообещал Украине неизбежные проблемы на переговорах о вступлении в ЕС

Сикорский пообещал Украине неизбежные проблемы на переговорах о вступлении в ЕС

По сути, Варшава и Будапешт синхронно вставляют палки в колеса на пути евроинтеграции Украины. Об этом свидетельствует интервью украинскому пропагандистскому изданию «Европейская правда» главы МИД Польши Радослава Сикорского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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