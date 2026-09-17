По сути, Варшава и Будапешт синхронно вставляют палки в колеса на пути евроинтеграции Украины. Об этом свидетельствует интервью украинскому пропагандистскому изданию «Европейская правда» главы МИД Польши Радослава Сикорского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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