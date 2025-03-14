Узнать об эвакуированных суджанцах можно по телефону «горячей линии»

<p style="text-align:justify"><strong>В МЧС Курской области круглосуточно работает телефон «горячей линии», по которому можно узнать об эвакуированных жителях Суджанского района, уточнить информацию о работающих ПВР, подать заявку об эвакуации людей, находящихся в приграничье.