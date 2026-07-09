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Daily Storm

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Дмитрий Дибров заявил, что не пережил бы, если бы его сын повесил портрет Милохина в своей комнате

Дмитрий Дибров заявил, что не пережил бы, если бы его сын повесил портрет Милохина в своей комнате

Шоумен жестко раскритиковал блогера на пресс-конференции Международного фестиваля прогрессивной музыкиТелеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не сможет пережить, если его сын Александр станет фанатом блогера Дани Милохина.

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