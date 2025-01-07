Россиянам предрекли новый уровень высшего образования

Российские университеты переходят на новый уровень высшего образования. Такое заявление в беседе с Russia Today сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, предрекший также грядущие изменения в законодательстве этой сферы.
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