Киркоров, Лепс и Шнуров стали самыми дорогими певцами на новогодние корпоративы

Певец Филипп Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова в беседе с НСН.
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