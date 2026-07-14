Дмитрий Белик: отказ стран НАТО финансировать Украину отмечает раскол в альянсе

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отказ ряда стран НАТО от дальнейшего финансирования военной помощи Украине свидетельствует о глубоком расколе внутри Североатлантического альянса.
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