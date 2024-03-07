Переговоры по сектору Газа США придется сделать более прозрачными США продолжают настойчивые попытки добиться прекращения огня в секторе Газа, стараясь до начала мусульманского поста (10 марта) выйти на устойчивые договоренности о военной паузе и об обмене израильскими заложниками и палестинскими заключенными.