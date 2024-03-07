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Переговоры по сектору Газа США придется сделать более прозрачными

Переговоры по сектору Газа США придется сделать более прозрачными

Переговоры по сектору Газа США придется сделать более прозрачными США продолжают настойчивые попытки добиться прекращения огня в секторе Газа, стараясь до начала мусульманского поста (10 марта) выйти на устойчивые договоренности о военной паузе и об обмене израильскими заложниками и палестинскими заключенными.

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