Ретроградный Меркурий с 13 декабря по 1 января: главные опасности — что нельзя делать каждому в период петли кармы Ольга ВайленкоЧтобы избежать неприятностей, астрологи рекомендуют в период ретроградного Меркурия воздержаться от определенных действий.