Ретроградный Меркурий с 13 декабря по 1 января: главные опасности — что нельзя делать каждому в период петли кармы Ольга ВайленкоЧтобы избежать неприятностей, астрологи рекомендуют в период ретроградного Меркурия воздержаться от определенных действий.
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