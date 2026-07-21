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Лукашенко пригрозил отправлять нерадивых чиновников на границу с Украиной

Лукашенко пригрозил отправлять нерадивых чиновников на границу с Украиной

РИА Новости/Пресс-служба президента Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять на военную службу к границе с Украиной чиновников и работников, которые срывают уборочную кампанию или нарушают дисциплину в сельском хозяйстве.

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