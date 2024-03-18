В Казани на капремонт электротранспорта требуется 5,1 млрд

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков сообщил, что для капитального ремонта транспортной инфраструктуры города, принадлежащей предприятию, требуется 5,1 миллиарда рублей, передает «Реальное время».
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