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Царьград

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После атаки БПЛА в Смоленске повреждены жилые дома

После атаки БПЛА в Смоленске повреждены жилые дома

Губернатор Василий Анохин подтвердил повреждение жилых домов в Смоленске после атаки украинских БПЛА.

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