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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о возможной политической карьере Валиевой: «Идти без образования в Госдуму неправильно. Рекомендую Камиле начать с муниципальных выборов»

Сейчас фигуристке 19 лет. Она отбывает дисквалификацию за триметазидин до декабря 2025 года.  « Камила Валиева в политике? Она достаточно молоденькая девочка, а человек, который идет в политику, должен иметь серьезный жизненный опыт и серьезную профессию.

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Комментарии
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НГ
Нина Генонова
Может хватит проталкивать артистов, спортсменов и т. Д. Выбирать нужно грамотных и одобренных народом людей
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