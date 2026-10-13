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Культуромания

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Андрис Лиепа стал худруком балетной труппы Омского музыкального театра

Андрис Лиепа стал худруком балетной труппы Омского музыкального театра

Народный артист России Андрис Лиепа стал главным балетмейстером Омского музыкального театра. О работе в городе, носящем звание культурной столицы России 2026 года, артист рассказал в беседе с «Российской газетой».

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