Андрис Лиепа стал худруком балетной труппы Омского музыкального театра

Народный артист России Андрис Лиепа стал главным балетмейстером Омского музыкального театра. О работе в городе, носящем звание культурной столицы России 2026 года, артист рассказал в беседе с «Российской газетой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Художник Анна Пет...
- Опрос: россияне н...
- ВП В Иркутске прошел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым