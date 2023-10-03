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Закон, порядок, государство

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Вырубил и затащил в тачку: мужчина прямо посреди улицы "похитил" женщину

Вырубил и затащил в тачку: мужчина прямо посреди улицы "похитил" женщину

Во Владивостоке мужчина, предположительно, похитил женщину прямо посреди улицы. Как рассказали очевидцы, неизвестный сначала избил потерпевшую, а затем затащил ее в машину и увез в неизвестном направлении, сообщает ИА UssurMedia.

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