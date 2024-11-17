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Зеленский потребовал убрать 21 тыс. военных надгробий, на которых есть его фото

Зеленский потребовал убрать 21 тыс. военных надгробий, на которых есть его фото

Просроченный президент незалежной приказал немедленно демонтировать памятники «хероев», где «он рядом с погибшими» Самостийные милитари-блогеры строчат, что на Банковой царит уныние, поскольку «асимметричный ответ Путина на вторжение в Курскую область парализовал внешних акторов Украины, которые планировали операцию и надеялись спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, но хладнокровный расчет и героизм российских военных позволили сломать планы Запада».

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Комментарии
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Александр Николаевич
Какое надгробие...? Прах этого отродья должен быть развеян над СКУНСОПИНДОСИЕЙ. Пусть вечно помнят.......-так будет с каждым!
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не живодер, но хотелось бы увидеть как разорвут зелебобика!
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4 час.
Игорь Кузнецов
Трудно расчитывать на понимание граждан Украины (если такие надгробия ставят) что они умирают не за &quot;самостийность&quot;, до 2014 года никто не покушался на границы бывшей УССР, а за &quot;агонию режима&quot;, когда Зеленский и его окружение &quot;делают деньги&quot; на крови.
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1 час.

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