Зеленский потребовал убрать 21 тыс. военных надгробий, на которых есть его фото

Игорь Кузнецов

Трудно расчитывать на понимание граждан Украины (если такие надгробия ставят) что они умирают не за "самостийность", до 2014 года никто не покушался на границы бывшей УССР, а за "агонию режима", когда Зеленский и его окружение "делают деньги" на крови.