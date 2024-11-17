Просроченный президент незалежной приказал немедленно демонтировать памятники «хероев», где «он рядом с погибшими» Самостийные милитари-блогеры строчат, что на Банковой царит уныние, поскольку «асимметричный ответ Путина на вторжение в Курскую область парализовал внешних акторов Украины, которые планировали операцию и надеялись спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, но хладнокровный расчет и героизм российских военных позволили сломать планы Запада».
Зеленский потребовал убрать 21 тыс. военных надгробий, на которых есть его фото
Комментарии
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Александр Николаевич
Какое надгробие...? Прах этого отродья должен быть развеян над СКУНСОПИНДОСИЕЙ. Пусть вечно помнят.......-так будет с каждым!
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не живодер, но хотелось бы увидеть как разорвут зелебобика!
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4 час.
Игорь Кузнецов
Трудно расчитывать на понимание граждан Украины (если такие надгробия ставят) что они умирают не за "самостийность", до 2014 года никто не покушался на границы бывшей УССР, а за "агонию режима", когда Зеленский и его окружение "делают деньги" на крови.
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1 час.
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