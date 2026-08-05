Киев ждет ад: Иран не простил нападок и взял на прицел десятки целей

Тегеран оказался в шаге от военного ответа после украинской атаки на иранское судно. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран был готов нанести удар по трем объектам на территории Украины, но передумал — после того, как Киев принес извинения.