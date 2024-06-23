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сборная Хорватии – сборная Италии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 24 июня

сборная Хорватии – сборная Италии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 24 июня

В понедельник, 24 июня, сыграют сборная Хорватии и сборная Италии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).

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