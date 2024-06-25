Страна.ua рассказала о коррупционных схемах обогащения окружения Зеленского

На Украине действует коррупционная схема на госзакупках для близких к офису Владимира Зеленского компаний, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30% от суммы заказов, сообщает издание «Страна.
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