Пашинян осознал невозможность членства Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседани.
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Пашинян осознал невозможность членства Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседани.
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