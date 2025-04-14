Опасная связь: как прокладывают оптоволоконные линии в зоне спецоперации

В современных условиях роль связи на поле боя чрезвычайно велика. Управление войсками и в конечном счете выполнение боевых задач напрямую зависят от качества, надежности и устойчивости каналов коммуникации.
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