Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства.
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