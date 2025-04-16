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Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства.

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