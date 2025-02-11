Балтийский центр развития медиа профинансирует русскоязычные СМИ в странах региона

Как выяснил RT, базирующийся в Риге Балтийский центр развития медиа объявил конкурс грантов для поддержки СМИ на языках национальных меньшинств региона — с фокусом внимания на русскоязычных изданиях, зарегистрированных и действующих в странах Балтии.