Гениальный ход Кима после встречи с Лавровым: КНДР анонсировала атомный "бабах" по США ради нового проекта с Россией

ЛК

Любовь Кузьмина

Америкосы хорошо устроились в этом мире. Приняли решение о превентивном ядерном ударе. Обозначили множество случаев, когда они как бы имеют право нанести упреждающий ядерный удар и спят спокойно. Но зато все остальные не спят и трясутся в ожидании этого удара. Круглосуточно дежурят и наблюдают, а не взлетает ли ракета с территории США или их подводной лодки? Полный абсурд и чем только думают российские руководители? Вот в КНДР поступили очень логично, также объявили об превентивном ядерном ударе по США. Конечно их ядерные ракеты слабоваты, да и маловато их, но все равно америкосы должны понимать, а вдруг полет их ракет будет управляться из российских средств наведения на США, каково им будет а? Нет гарантий для США и если у них еще что-то осталось в мозгах о чувстве самосохранения, то они могут потерять сон, также как и наши военные, которые дежурят круглосуточно. Америкосы отлично просчитали Президента Путина и знают прекрасно, что он то "красную кнопку" не нажмет раньше, чем ее нажмут америкосы.А вот Ким Чен Ыну терять нечего и у него как у Сталина нет никаких счетов в иностранных банках.Америкосы настолько уверены в здравомыслии Президента России и его человеколюбии, что даже не тратять горючее для своих самолетов- перехватчиков и не поднимают их для перехвата наших ядерных бомбардировщиков, когда они приближаются к США.