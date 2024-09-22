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Импорт китайских авто в РФ за август вырос до 1,6 миллиарда долларов

Импорт китайских авто в РФ за август вырос до 1,6 миллиарда долларов

Экспорт китайских автомобилей на рынок России приносит Китаю огромную прибыль. В августе текущего года китайский автомобильный экспорт достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, что является историческим максимумом.

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