Импорт китайских авто в РФ за август вырос до 1,6 миллиарда долларов

Экспорт китайских автомобилей на рынок России приносит Китаю огромную прибыль. В августе текущего года китайский автомобильный экспорт достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, что является историческим максимумом.
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