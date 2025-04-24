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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер о штрафе: «У Ферстаппена не было шансов остаться в пределах трассы. Принять, что Пиастри совершил обгон – не путь Макса»

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер разобрал штраф, который получил Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии.

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