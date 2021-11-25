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Гавриков против «Виннипега»: передача, 2 хита, 5 блок-шотов и «+1» за 20:40

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сделал передачу в матче с «Виннипегом» (3:0).  В активе россиянина теперь 10 (2+8) очков в 17 играх сезона.

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